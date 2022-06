Temperature roventi in tutta Italia: arriva l'anticiclone Caronte

Dopo un fine settimana che in Calabria ha fatto registrare temperature non elevate, è in arrivo un bollente anticiclone africano che inizierà a surriscaldare tutta l'Italia con temperature in aumento e destinate a toccare nel corso dei giorni punte anche vicine ai 40 gradi.

Si tratta di una ondata di caldo record, che potrebbe far ricordare per caratteristiche quelle del 2003 e del 2019. Il picco lo raggiungeremo verosimilmente tra il solstizio d'Estate, quindi tra martedì 21, e giovedì 23. Il termometro arriverà a toccare i 38 gradi su molte città della Pianura Padana come a Bologna e Ferrara; fino a 37 a Milano, Mantova, Pavia; fino a 36 a Roma, Terni, Firenze.

Ma è soprattutto al Sud che Caronte si farà sentire, con valori superiori ai 40°C specie su Puglia e Basilicata. Il tutto sarà complicato dalla persistente siccità che dura ormai da mesi; tra le conseguenze più importanti ci potrebbero essere il razionamento dell'acqua per alcuni usi, oltre ai pericoli per la salute umana dovuti alle temperature eccessivamente calde. Aria più fresca arriverà solo tra venerdì 24 e sabato 25 giugno.