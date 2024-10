Metró different club, a Reggio Calabria c’è una nuova ‘casa’ per i tiktoker

Metrò Different Club (associazione culturale sociale) è il nuovo ritrovo dei tiktoker in città

Nasce per la prima volta in città il ritrovo dei tiktoker, uno spazio dinamico in cui si svolgeranno attività social e sociali. Dal digitale al fisico tik tok apre le porte a Reggio Calabria con locali dedicati.

“Abbiamo creato un punto di incontro tra i maggiori influencer e i fan che hanno conquistato l’app tik tok – spiegano gli ideatori del progetto – Il ritrovo vuole stimolare la creatività, le idee e i pensieri dei tiktoker e aspiranti, incontrandosi in un’ambiente totalmente originale e ricco di iniziative. In sintesi dare voce a una nuova idea del sociale, socializzando e scambiando idee”.

I partecipanti dovranno avere i seguenti requisiti:

follower superiori a 5k;

+16 anni.

Maggiori informazioni

Mail ritrovo.tiktok@gmail.com

Whatsapp 339.6439659

Instagram