Il festival della musica latina torna in provincia di Reggio Calabria

Dopo il grande successo dello scorso anno, torna l’evento tanto atteso: “Mi Gente Dance Festival“. Ufficialmente patrocinato dalla Città Metropolitana di Reggio e dalla Regione Calabria il progetto è organizzato da Davide Strati e tutto il suo staff.

QUANDO

La tre giorni dedicata al festival della musica latina è organizzata per il secondo fine settimana del mese di giugno. Non prendete dunque impegni per il 14, 15 e 16. La location scelta per l’occasione è quella dell’Hotel Altalia di Brancaleone, che grazie all’impegno dei giovani reggini che hanno ideato il festival, si trasformerà in un vero e proprio sogno per chi vuole riscoprire una cultura diversa dalla nostra.

Nell’estremo lembo meridionale della Calabria, sul Mar Ionio sono infatti invitati numerosi artisti internazionali che, si spera, porteranno un grande afflusso di turismo in tutta la provincia di Reggio Calabria.

Stage, show, musica dal vivo, serate e animazione vi accompagneranno fino alle prime luci dell’alba, per vivere fino in fondo una vacanza indimenticabile. Il “Mi Gente Dance Festival” è divenuto, in poco tempo, una una colonna portante del panorama latino.

Sole, mare e divertimento faranno da cornice a questo piacevolissimo weeekend pensato da Davide Strati e compagni per chi non ha assolutamente voglia di star fermo e desidera dare inizio alla sua estate nel migliore dei modi. All’interno del villaggio vacanze saranno infatti create diverse zone:

l’ area latina con Casino Cubano, Afro, Rumba, Son, Gestualità Femminile, Man Style, Lady Stayling, Heels, N.Y. Style, Los Angeles Style, Bachata, Bachata Sensual, Merengue, Rueda De Casino, Kizomba, Raggaeton;

l'area fitness in cui sarà possibile praticare zumba, gympx e fit box, il tutto accompagnati sempre da docenti preparati.

Per il secondo anno consecutivo il Mi Gente Dance Festival vedrà anche la partecipazione di Monia Petrizzelli, colei che ha inventato e diffuso la disciplina del Gympx.

Già da qualche mese l’Altalia di Brancaleone è in fermento per l’organizzazione di questo Festival e per permettervi di incontrare il maggior numero possibile di artisti e di usufruire di fantastici servizi pensati per voi.

Per l’edizione 2019 del Mi Gente Dance Festival saranno presenti:

Kizfamily, Cubadance Company, Daniela Settanni y sus Ladies, Sud Latin Team, Revolution Girls, Stefania Costarella, Adriana Marino, Monia Petrizzelli, Monia Labate, Lello di sabato, Tony B, Antonio Romeo, Luigi Allone, Angelo Scopelliti, Julio Rojas y Jessica Quiles, Kirenia Cantin.

E ancora: Yoandy Villaurrutia. Yunayki Sfigido Afaia, Tomasito Santamaria, Niurka Aguero, Walter Pilo, Daniela Settanni, Alessio Bonifacio, Germano Carbotti, Rocco Gaglio, Alessio y Marinella, Rafaelito y Giorgia, Caribbean Mix, Delrio Habanero, Santo Cavallaro, Cristoforo y Paola, Gabry y Naomi, Kubanice, Deseo Caribe.

MAGGIORI INFORMAZIONI

Facebook: Mi Gente Dance Festival

Instagram: migentedancefestival_official

Email: migentedancefestival@gmail.com

Telefonare al 3899610895 o al 3403152592