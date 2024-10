Micaela Foti conquista i giudici ed entra nel programma Rai The Voice of Italy

Inizia quindi il percorso per Micaela Foti in uno dei programmi musicali più seguiti del panorama televisivo italiano

Micaela Foti entra ufficialmente nell’edizione 2019 di The Voice of Italy. La cantante reggina, nel corso della terza puntata andata in onda stasera, ha conquistato i giudici cantando la canzone ‘Lost on you’ di Lp.

LEGGI ANCHE

Del team di giudici, Gue Pequeno è risultato il più soddisfatto dell’interpretazione di Micaela Foti tanto da volerla nel suo team. Sarà certamente interessante seguire nelle prossime puntate il mix tra le qualità canore della cantante reggina e il background hip-hop di Gue Pequeno.

Inizia quindi il percorso per Micaela Foti in uno dei programmi musicali più seguiti del panorama televisivo italiano.

IL VIDEO DELL’ESIBIZIONE

[custom_video numerazione=”1″ /]