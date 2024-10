The Voice of Italy, la reggina Micaela Foti nel programma di Rai 2

Nuova, importante esperienza sul grande schermo per la reggina Micaela Foti che prenderà parte alla nuova edizione di The Voice of Italy

Micaela Foti pronta ad una nuova avventura. Nonostante la giovane età, la cantante reggina vanta un curriculum da veterana, ‘colpa’ della precocità e di una attività particolarmente intensa.

Nel 2011 il grande salto. Micaela partecipa al 61.mo Festival di Sanremo con il brano “Fuoco e Cenere” classificandosi seconda nella categoria Giovani e pubblica il suo primo EP contenente 7 brani inediti.

L’atteso ritorno sul mercato discografico per Micaela è arrivato nel giugno 2018 con una nuova canzone, intitolata “3 volte niente”, a sette anni di distanza dal Festival di Sanremo in cui si piazzò dietro Raphael Gualazzi.

Adesso è il momento di una nuova, importante esperienza sul grande schermo. Micaela Foti infatti prenderà parte alla nuova edizione di The Voice of Italy.

“Quest’anno oltre alla musica io voglio vedere l’anima, le storie, il cuore dei concorrenti e dei giudici. Anche le canzoni avranno un ruolo importante. Mi gioco la carta della sorpresa. Il già sentito, il già visto non ci sarà. E voglio che l’opportunità diventi il centro per i ragazzi scelti. Abbiamo bisogno di emozioni forti, voci che colpiscano cuore e pancia: abbiamo bisogno di voci che non si dimenticano, delle voci da sold out!”, ha dichiarato Simona Ventura presentando la nuova edizione.

Stasera andrà in onda la terza puntata di The Voice of Italy, non si sa ancora se è arrivato il momento per la cantante reggina di giocarsi le proprie chance o se invece Micaela dovrà esibirsi in una delle prossime puntate. Per contratto infatti non può rilasciare dichiarazioni sino alla messa in onda.

Quattro i team in gara, capitanati da Morgan, Gigi D’Alessio, Gue Pequeno ed Elettra Lamborghini. Tutti i reggini, incollati davanti alla tv, sperano che Micaela Foti possa guadagnarsi l’accesso in uno dei quattro team.