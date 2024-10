In migliaia a Paravati per l’anniversario della scomparsa di Natuzza

Migliaia di persone hanno partecipato, a Paravati di Mileto, alle celebrazioni in occasione dell’ottavo anniversario della morte di Natuzza Evolo.

La messa, al Santuario della Gioia, è stata presieduta dal vescovo di Mileto-Nicotera-Tropea, mons. Luigi Renzo.

Il presule, nella sua omelia, ha manifestato ai fedeli l’intenzione di costituire una Commissione di teologi per studiare i fenomeni “speciali” di Natuzza al fine di arrivare presto ad ottenere il via libera della Congregazione della Fede alla sua beatificazione.

“La santità – ha detto – non è un premio, una pretesa per le opere compiute, ma è semplicemente un dono di Dio”. Per quanto riguarda i Cenacoli di preghiera sempre Mons. Renzo ha annunciato che presto dovrebbe arrivare l’approvazione regionale della Conferenza episcopale calabra che fa seguito a quella diocesana.

