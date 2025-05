A Bagnara l’arancino diventa arte: 30 gusti al giorno da ‘Via del Corso’ – FOTO

Uno al giorno, per tutti i gusti e per ogni palato.

In un angolo del centro storico, sul Corso Vittorio Emanuele, a Bagnara Calabra, c’è un locale che da ben dieci anni trasforma l’arancino in una vera esperienza. Si chiama ‘Via del Corso’, è pizzeria e arancineria e ha fatto della varietà e della qualità il suo marchio, ormai ben riconoscibile.

30 gusti, uno al giorno: stagionali e creativi

Ogni giorno, in vetrina, fino a 30 gusti diversi di arancini: dalle ricette tradizionali fino a quelle più creative, come lo zefiro con riso mantecato con burro al tartufo, tartare di gambero rosso agli agrumi e burrata pugliese, il mexicano con chili piccante o il tropeano con salsiccia, cipolla di tropea in agrodolce e caciocavallo di Ciminà.

Panatura croccante e leggerezza

La panatura è uno dei punti di forza: croccante e asciutta, pensata per un prodotto digeribile e mai unto. Un lavoro meticoloso sulla trasformazione degli ingredienti che rende ogni arancino unico.

Non solo arancini

‘Via del Corso’ è anche pizzeria e rosticceria, con possibilità di asporto o consumo sul posto. Il locale è accogliente, con un motto ormai consolidato e riconosciuto: “Mangia mbivi e futtitindi”.

Via del Corso Lab: innovazione e distribuzione

‘Via del Corso Lab’ nasce nel 2023, un laboratorio dedicato alla ricerca e alla sperimentazione, con l’obiettivo di creare una rete di distribuzione da nord al sud Italia, esaltando e promuovendo i prodotti nostrani, unici al mondo.

Dieci anni di passione

Nel 2025, ‘Via del Corso’ festeggia dieci anni di attività. Un traguardo che lo staff intende dedicare all’accoglienza dei clienti e alla qualità dei prodotti.

Dove si trova

Via del Corso, Corso Vittorio Emanuele – Bagnara Calabra

0966.256216

Facebook – Instagram – Tik Tok

Un punto di riferimento per gli amanti dell’arancino e della buona cucina in tutta la provincia di Reggio Calabria.