Mika in concerto al PalaCalafiore di Reggio Calabria

Il PalaCalafiore di Reggio Calabria sarà il palcoscenico di un evento mondiale.

Nel palazzetto di Pentimele, ormai noto per aver ospitato numerosi eventi musicali, arriva un musicista di fama internazionale. Famoso per il ruolo di giudice a X – Factor e per le sue canzoni divenute vere e proprie colonne sonore della vita di tanti fan, Mika approda nella Città dello Stretto.

Unica tappa in Calabria e Sicilia per l’artista libanese naturalizzato britannico che, a Reggio Calabria, arriverà con il “Revelation Tour”. Pronti a cantare e ballare sulle note di Grace Kelly, Love Today, Relax, Take It Easy e tante altre ancora?

La notizia del concerto a Reggio Calabria viene rilascia nel giorno dell’uscita del nuovo singolo dell’artista. “Ice Cream” è infatti disponibile in streaming, download e in programmazione radiofonica ed è il preludio del nuovo album e del nuovo tour.

Frutto di due anni di scrittura tra le pareti domestiche tra Miami, Londra e la campagna toscana, questo lavoro discografico ci porterà a scoprire l’essenza dell’identità di Mika che, a partire da novembre porterà le nuove canzoni in tour. Gran Bretagna, Francia, Spagna, Italia Svizzera, Olanda, Belgio e Lussemburgo i paesi scelti per promuovere l’album. E tra le tappe italiane c’è anche Reggio Calabria.

QUANDO

L’appuntamento con la musica internazionale al PalaCalafiore è per sabato 8 febbraio 2020.

MAGGIORI INFORMAZIONI

I biglietti per la tappa di Reggio Calabria saranno disponibili su TicketOne, TicketMaster e VivaTicket a partire dal 7 giugno. Info. 0968441888 www.ruggeropegna.it