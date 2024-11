Milano Fashion Week: 1° giorno.

di Federica Geria – Mercoledì 19 Febbraio 2014: ha ufficialmente inizio la Fashion Week nella capitale Italiana della moda, Milano. La città sarà invasa per 6 giorni consecutivi da sfilate, party ed eventi esclusivi, dove verranno svelate le novità e i trend del prossimo inverno.Tra i tanti appuntamenti del primo giorno della Milano Moda Donna:Ore 10.30 Angelo Marani. Affermato stilista Italiano, famoso per la correlazione tra le sue creazioni e il mondo dell’arte. Rosso, nero e cammello: sono questi i colori che oggi dominano nella sua sfilata. Stampe calde, armoniose e simmetriche, colli di pelliccia ,abiti in seta floreali e spacchi profondi. Una collezione inevitabilmente ispirata all’arte, dall’impressionismo francese al secessionismo viennese.Ore 11.30 Simonetta Ravizza. Nata come azienda di abbigliamento femminile, si trasforma negli anni Settanta in una pellicceria di lusso. Musica lirica e raffinata prima dell’inizio dello show , in contrasto con la collezione strong & aggressivedella stilista. Sulla passerella: tonalità scure del verde e del viola, abiti , gonne e pantaloni in pelle nera, pellicce di varie lunghezze, stampe animalier su vestiti e accessori. Rock on!Ore 14.00 Gucci. Maison italiana di alta moda ,fondata nel 1921 a Firenze ,è oggi uno tra i marchi più rinomati a livello internazionale. Sulla passerella domina lo stile anni 60, un vero e proprio ritorno al passato. Durante lo show infatti untweet di @gucci ci dice: “inspired by 60s style icon.”. Tagli geometrici degli abiti, stivali alti,cappotti a doppio petto, fantasia leopardo, occhiali in stile aviator, vestiti stretti in vita e colori pastello. L’esibizione, davvero classy & chic, si conclude con un inarrestabile applauso e il saluto da parte di Frida Giannini, direttore creativo di Gucci.Ore 17.00 Alberta Ferretti. La Famosa stilista Italiana che cerca sempre di stupire ed emozionare,oggi trasforma le modelle in ninfe dei boschi. I colori dominanti, verde, marrone, e arancione, in tutte le loro sfumature, creano un’atmosferaautunnale e naturalistica. Un alternarsi di pesi e volumi,stoffe e dettagli: parka in lana, sandali ,scarpe scollate con calzini di cashmere, piumaggi, organza,paillettes, fiori applicati sulle scollature, abiti di lana finto grezza e maxi collane. Oggi lanatura ha vestito le modelle!Tanti altri fashion show tra cui: Chicca Lualdi Beequeen , Frankie Morello, Elisabetta Franchi , Roberta scarpa ,Fay, Fausto Puglisi, Francesco Scognamiglio, ecc.Evento fuori programma invece quello di Greenpeace. I suoi attivisti manifestano all’interno della galleria Vittorio Emanuele di Milano appendendo un grande banner al soffitto per chiedere alle più importanti case dell’alta moda di eliminarele sostanze tossiche dai propri abiti: “Beautiful fashion,ugly lies?”.Questo é solo il primo giorno di una travolgente Fashion Week! Potete seguire in live streaming le sfilate su www.cameramoda.itStay tuned. Stay fashion.