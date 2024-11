Milano Fashion Week: il secondo giorno è di Moschino

-di Fabiana Tripodi. Eccoci arrivati al terzo giorno della Milano Fashion Week !Tra i tanti Brand visti in queste ore ce n’è uno che ci ha colpito esageratamente: Moschino!Ieri ha chiuso in bellezza il secondo giorno di questo grande evento Jeremy Scott ,al suo esordio alla guida della Maison.Lo stilista Americano non ha sicuramente deluso i suoi fan: Ha portato in passerella stampe e loghi ispirati all’ icona della cultura USA ,Mc Donald’s!!!Tra gli altri,anche capi ispirati al cartone animato sempre al limite del trash e della volgarità,Spongebob!L’ospite più importante è stata Katy Perry, la discutissima cantante nelle vesti di musa.In prima fila e anche sulla passerella la fantastica Rita Ora,ricoperta di scritte dalla testa ai piedi.Favolosa come sempre anche Anna dello Russo con un total look ispirato alla grande catena di Fast Food!VISITA ADESSO IL BLOG DI FABIANA TRIPODI: www.mode0n.blogspot.it