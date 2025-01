Da Reggio a Milano: Mercitalia Rail trasporta i nuovi convogli Hitachi per la Metro M1

Sono 46 i convogli in partenza da Reggio Calabria, prodotti da Hitachi Rail, diretti alla Metro di Milano

Dalla stazione Centrale di Reggio Calabria la partenza del primo treno di Mercitalia Rail, che trasporta le nuove metropolitane Hitachi destinate alla città di Milano- 12 dicembre 2024(foto Domenico Notaro /LaPresse). From the Central station of Reggio Calabria the departure of the first Mercitalia Rail train,which transports the newHitachi metros destined for the city of Milan December 12 ,2024(Photo by Domenico Notaro/LaPresse)