Mimmo Lucano candidato alle Europee con Avs: “Ho ritrovato l’entusiasmo”

“Ho deciso di accettare la candidatura da indipendente che mi è stata offerta da Alleanza Verdi Sinistra” per le elezioni europee. Così Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace, intervistato dal Manifesto.

“Una decisione che mi ha fatto molto riflettere. Abbiamo tenuto qui a Riace, anche sull’onda del dibattito ospitato dal Manifesto, due partecipate assemblee pubbliche con tutta la sinistra: da Unione popolare a SI fino a Michele Santoro. Io ho lavorato in questi mesi all’unità delle forze a sinistra del Pd. Una unione che prescindesse dal momento elettorale di giugno”, ha aggiunto.

“Riace è stata in 20 anni, con la sua idea di sviluppo multietnico, di gestione pubblica dei beni comuni, di impegno costante per la pace e contro ogni guerra, un’isola utopica di tutta la sinistra. Il 29 ottobre quando abbiamo festeggiato in piazza la mia assoluzione c’era anche una rappresentante della segreteria nazionale del Pd (Marta Bonafoni, ndr). Ecco, io ho scelto di candidarmi alle Europee nel solco di questo ‘villaggio globale’ riacese, un luogo e una idea che non devono spegnersi.

La destra ci ha provato a spegnerli. Il teorema immigrazione uguale repressione. I sardi e gli studenti manganellati dimostrano che l’arroganza del potere si può fermare noi a Riace l’abbiamo sconfitto. Abbiamo costruito un borgo multietnico, rispettando l’identità di questi luoghi. E l’abbiamo fatto insieme. Senza distinzioni di simboli o etichette. La fine della mia odissea giudiziaria mi ha ridato entusiasmo”, ha spiegato.