Palmi: minaccia di morte una dottoressa, denunciato 45enne

I Carabinieri della Compagnia di Palmi hanno denunciato alla Procura della Repubblica un uomo di 45 anni, attualmente sottoposto a libertà vigilata, per aver minacciato di morte una dottoressa in servizio presso la Guardia Medica di Palmi.

L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi, quando l’uomo ha contattato i soccorsi per una ferita al braccio, autoinflitta. La dottoressa si è recata presso la sua abitazione per prestare le cure necessarie, ma successivamente l’uomo ha nuovamente richiesto assistenza, sostenendo che la medicazione non fosse stata adeguata.

Quando la dottoressa è tornata con il personale del 118, l’uomo ha iniziato a comportarsi in modo minaccioso, infastidito dalla presenza di altri sanitari. Le minacce sono peggiorate, includendo riferimenti ai familiari della dottoressa, dopo che quest’ultima ha spiegato che l’uomo era in buone condizioni e che non poteva prolungare ulteriormente la visita a causa di altre emergenze.

L’uomo dovrà ora rispondere di minaccia aggravata davanti alla Procura di Palmi. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari, e l’indagato è da considerarsi non colpevole fino a una condanna definitiva.