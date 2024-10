Minibasket, Jamboree: i quattro calabresi convocati per la kermesse Nazionale

Una grande festa di basket, con oltre 100 ragazzi provenienti da ogni regione d’, per mettere in luce il valore formativo della pallacanestro. È a questo principio che si ispira il, torneo 5 vs 5 organizzato dalla(settore Minibasket e Scuola) e in programma dal 4 all’7 luglio a

La truppa di Calabria che scenderà in campo è composta dall’istruttrice Silvia Esposito Vivino che accompagnerà i mini-atleti partiti da tutta la regione.

I giovani cestisti sono quattro: due ragazzi e due ragazze.

Federica Morabito in arrivo dal Pgs Oradonbosco, Antonio Mazza della Jumping di Reggio Calabria, Sofia di Calsi della Smaf Catanzaro e Francesco Giglio in arrivo sempre dal sodalizio giallo-rosso.