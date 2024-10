Ministro Delrio firma decreto: da oggi la Sa-Rc si chiama ‘A2 Autostrada del Mediterraneo’

Da oggi l’autostrada Salerno-Reggio Calabria è ufficialmente A2 Autostrada del Mediterraneo. L’annuncio è arrivato nel corso della conferenza stampa di presentazione della nuova campagna di comunicazione istituzionale per la valorizzazione turistica della nuova A2. “Proprio oggi – ha detto il ministro dei trasporti Graziano Delrio – ho firmato il decreto che la rinomina”.

In realtà il cambio di nome era stato annunciato già il 22 dicembre scorso in occasione del completamento dell’infrastruttura, ma mancava questo passaggio formale. La ex A3 Salerno-Reggio Calabria ha avuto “una storia lunghissima, di insuccesso e fallimenti – ha detto Delrio – adesso invece è diventata un’opera completata, al servizio del territorio e che diventerà sempre più tecnologica, la prima ‘smart road’ italiana”.