Terza visita di Toninelli a Gioia Tauro, pronto l’accordo per la gestione?

Porto di Gioia Tauro, in attesa della svolta. Oggi l'incontro decisivo del Ministro Toninelli nuovamente in Calabria

Questo pomeriggio alle ore 17:20 presso la sala comitato dell’Autorità portuale di Gioia Tauro, il Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Sen. Danilo Toninelli, incontrerà il commissario Andrea Agostinelli, subito dopo avrà un colloquio con i lavoratori e, infine, terrà una conferenza stampa.

Sarà la terza volta in pochi mesi a GioiaTauro per il ministro alle Infrastrutture, DaniloToninelli che dovrà fare chiarezza su quanto previsto per il porto calabrese, sotto i riflettori già da parecchie settimane. Il Ministro sta infatti seguendo passo dopo passo la vertenza e soprattutto ha dato l’input per risolvere lo stallo dell’assetto societario.

In attesa dell’accordo definitivo sulla gestione del porto e dell’eventuale passaggio da MCT a MSC (Aponte), il Ministero dei Trasporti sottolinea «la continua e fattiva collaborazione tra le parti in causa che ha consentito, in questi mesi, una gestione ordinata del dossier, malgrado le difficoltà oggettive. Cooperazione che ha garantito continuità nell’attività dello scalo grazie soprattutto all’impegno di Contship che, dopo aver condotto storicamente Gioia Tauro a diventare il più grande porto di transhipment del Mediterraneo, ha permesso il mantenimento dei livelli occupazionali e, quindi, della stabilità necessaria al successo dell’operazione».