Il Miramare riapre le porte grazie al Play Music Festival – VIDEO

Dopo il successo de “La valigia di suoni“, la VI edizione del Play Music Festival giocherà con i fili sottili della musica: tre concerti-evento, al Miramare, alle 21.30. Tre arazzi di note, per continuare a superare qualsiasi barriera.

Tre tessuti di note, dal mix afro-norvegese dell’ Ivan Mazuze Quartet, all’incontro tra gli Urban Fabula & Fabrizio Bosso fino alla rivelazione del Kinga Glyk Trio: ogni tappa del viaggio, un’occasione di dialogo oltre ogni barriera, attraverso l’arte in tutte le sue forme.

I dettagli saranno illustrati dal direttore artistico Alessio Laganà, fondatore dell’associazione Soledad, all’interno dell’ AntiMuseo di Techné Contemporary Art, luogo metamorfico che grazie alla visione di Angela e Caterina Pellicanò e Ninni Donato, rende ogni persona protagonista degli spazi.

02 MARZO – IVAN MAZUZE QUARTET –

Ivan Mazuze sax – Per Mathisen basso – Jacob Young chitarra – Raciel Torres percussioni

Ivan Mazuze è nato in Mozambico, ha studiato in Sudafrica, vive in Norvegia. Pluripremiato sassofonista e compositore, nella prima tappa del tour europeo porterà la sua “joie de vivre” che incrocia jazz e suoni urbani africani, funk e ritmi cubani.

_____________________________________________________

09 MARZO – FABRIZIO BOSSO & URBAN FABULA –

Fabrizio Bosso alla tromba – Seby Burgio rhodes- Alberto Fidone basso – Peppe Tringali percussioni

Fabrizio Bosso incontra il trio siciliano degli Urban Fabula per un progetto bop da terzo millennio: Dusty Groove. Un grande impatto sonoro, che incrocia il bluesy elettrico con la contemporaneità.

_____________________________________________________

16 MARZO – KINGA GLYK TRIO –

Kinga Glyk basso – Piotr Matusik tastiere- Irek Glyk percussioni

Kinga Glyk, per la prima volta in Italia, a soli 19 anni è già un talento nel panorama internazionale: bassista polacca funk jazz, vanta 22 milioni di visualizzazioni su youtube e un lungo tour europeo in corso.

__________________________________________________

PREVENDITA:

Malavenda Café – Via Zecca 1, Reggio Calabria

Agenzia Confini – Via Tommaso Gulli 21, Reggio Calabria

QUI IL VIDEO