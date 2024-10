Miss Italia 2017, come votare la calabrese MariaFrancesca Guido

Sono state rese note dallo staff nazionale di Miss Italia le modalità di voto per le ragazze in gara nella finalissima di sabato 9 settembre al Pala Arrex di Jesolo e che sarà trasmessa in diretta televisiva su La7.

La Carlifashionagency diretta da Linda Suriano, agente regionale del concorso Miss Italia in Calabria, chiede a tutti i calabresi di sostenere MariaFrancesca Guido, Miss Calabria, che gareggia con il numero 04. Si può votare nella giornata di sabato 9 settembre, durante la diretta televisiva, attraverso una telefonata o con un sms.

La finale del concorso Miss Italia 2017 prevede 5 “Sessioni di televoto”.

Per “Sessione di televoto” si intende il lasso di tempo che c’è tra il momento in cui viene comunicata l’apertura del televoto ed il momento in cui viene comunicata la chiusura del televoto, da parte del conduttore Francesco Facchinetti o di chiunque sia incaricato dalla produzione durante la finale di Miss Italia 2017. Ogni telespettatore può esprimere fino ad un massimo di 5 voti per ciascuna utenza telefonica fissa e mobile e per ciascuna sessione di televoto.

Numero da chiamare da telefono fisso è 89 41 00. Per votare bisogna chiamare il numero telefonico 89 41 00, seguire le indicazioni del messaggio telefonico preregistrato, digitare il codice a due cifre di identificazione della Miss scelta, ovvero lo 04, quando richiesto e attendere in linea la conferma dell’avvenuta votazione, che certificherà la validità del voto espresso.

Il numero a cui inviare gli sms è 4770471. Bisogna inviare un sms con il numero di identificazione a due cifre, ovvero 04, della miss scelta al numero 4770471.

L’utente riceverà un sms di conferma di voto, che certificherà la validità del voto espresso.

Il codice da digitare è 04 che identifica la nostra MariaFrancesca Guido che a Jesolo si presenta con la fascia di Miss Calabria 2017.