Miss Italia: Bina Forciniti (Calabria) e Maria Giulia Iannì (Miss Kia Calabria) tra le finaliste

Bina Forciniti (Miss Calabria 2015) e Maria Giulia Iannì (Miss Kia Calabria) sono tra le 33 finaliste che si contenderanno la corona di Miss Italia!

Saranno loro a rappresentare la nostra regione alle finali nazionali del concorso il prossimo 20 settembre a Jesolo.

Un’entusiasmante avventura iniziata il 1 settembre a Jesolo quando hanno partecipato alle quattro giornate di preselezioni insieme alle 201 concorrenti arrivate da tutta Italia.

“Sono stati giorni intensi e faticosi – raccontano Bina e Maria Giulia – prove di videogenia, interviste con la giuria e set fotografici. Un’esperienza entusiasmante che ci ha regalato grandi emozioni.”

A giudicare le miss un gruppo di esperti presieduto dal celebre addetto stampa Enrico Lucherini. In giuria:Simona Ventura; l’autrice televisiva Irene Ghergo, la giornalista Elvia Terzi, la fotografa Manuela Kalì, l’hair designer Salvo Filetti e il regista Marco Marciani.

In realtà, dalla Calabria sono partite in dieci. Ieri, la prima preselezione dopo tre giorni di incontri con la giuria tecnica, foto e provini televisivi. Le dieci calabresi si sono fatte valere. Da 201 la giuria ha selezionato 60 concorrenti e in questa prima scrematura ben 4 calabresi sono passate: Serena Suriano (Miss Lotto Sport Calabria); Greta Salituro (Miss Eleganza J. Ribkoff Calabria); Bina Forciniti (Miss Calabria) e Maria Giulia Iannì (Miss Kia Calabria).

Un bel traguardo confermato dall’esito della seconda preselezione avvenuta poche ore dopo e che ha dimezzato le concorrenti da 60 a 33.

Ben due le calabresi, dunque, che parteciperanno alla serata finale del 20 Settembre a Jesolo in onda su La7 e condotta da Simona Ventura!

Ora, le due miss sono impegnate, fino al 20 settembre, a Jesolo per le prove della serata finale: “Sono ritmi frenetici – raccontano – abbiamo appena terminato una riunione con Simona Ventura e Con Patrizia Mirigliani. Fin qui siamo state compatte – continuano Maria Giulia e Bina – abbiamo creato un bel gruppo dalla Calabria. Siamo rimaste in due ma siamo unitissime. Siamo determinate a rappresentare al meglio la Calabria. Con Simona Ventura ci troviamo benissimo ci sprona e ci dà tanta energia per esprimerci al meglio”.

Bina Forciniti nata a Mirto Crosia, 20 anni, 1.75, taglia 40/42 capelli biondi, occhi azzurri. E’ iscritta alla Facoltà di Scienze motorie all’Università di Urbino. La sua più grande passione è lo sport. Pratica la pallavolo, il nuoto, la danza e la pesistica. E’ appena diventata personal trainer del FIPE. “Da grande vorrei continuare su questa strada – afferma – anche se il mondo dello spettacolo mi ha sempre affascinato. Ora, ce la metterò tutta per rappresentare al meglio la Calabria”.

Maria Giulia Iannì di Bagnara Calabra, 18 anni, 1.75, taglia 42, capelli neri e occhi verdi. Si è appena diplomata al Liceo Scientifico, con il massimo dei voti. Ha deciso di partecipare a Miss Italia perchè un sogno che aveva fin da bambina. Ha studiato danza classica per dieci anni, ama leggere nel tempo libero e si iscriverà all’Università in economia aziendale. Da grande vorrebbe diventare una brava menager e perchè no? entrare nel mondo dello spettacolo:”Miss Italia per me è un grande sogno – racconta dopo l’incoronazione – sono determinata, lo faccio soprattutto per la mia famiglia e per la mia mamma che fin dall’inizio mi sostiene”.

A curare la manifestazione, esclusivista per la Calabria: l’agenzia Carlifashionagency (diretta da Carmelo Ambrogio e Linda Suriano), in collaborazione con lo stilista Claudio Greco e l’ufficio stampa Raffaella Salamina.

“Siamo pienamente soddisfatti di come siano andate le preselezioni a Jesolo – afferma la patron Linda Suriano – Abbiamo portato un gruppo di altissima qualità. Ragazze belle e preparate che si sono fatte valere. Già nella prima preselezione la Calabria ha dato prova di essere tra i gruppi più apprezzati. Su dieci ne sono passate ben quattro. Ora, abbiamo due nostre miss tra le 33 che si contenderanno la corona di Miss Italia. Il nostro augurio è che la Calabria intera sostenga con il televoto queste due splendide ragazze”.