Miss Italia Calabria, a Montalto Uffugo vince la 17enne Francesca Carolei

Francesca Carolei ha 17 anni, proviene da Cosenza dove frequenta il quarto anno dell’Itc “Pezzullo”. È lei la vincitrice della prima selezione provinciale di Miss Italia Calabria. Col titolo di Miss Egea vola di diritto alle finali regionali e dietro a sélascia Giulia Saladino (seconda classificata), Giulia Cotroneo (terza classificata), Alice Papa (quarta classificata), Sophia Aversa (quinta classificata) ed Elena Cama (sesta classificata). «Sono molto emozionata e contenta di questa vittoria», ha subito affermato la neo eletta, bionda, occhi azzurri, 1.73 di altezza e appassionata di danza classica, moderna, hip hop e contemporanea.

Per eleggerla, nella tappa di sabato 19 ottobre – tenutasi a Montalto Uffugo (CS) negli spazi dell’Asd Soccer Montalto – è intervenuta una giuria d’eccezione, composta, oltre che dall’avvocato Danilo Aloe in qualità di garante del concorso, dal sindaco di Rose Roberto Barbieri, dal consigliere regionale Franco Sergio e dai professionisti Francesco Sarri, Morena Gallo, Franca Trozzo, Azzurra Soda, Salvatore Caracciolo, Marina Lento, Emilia Visconti, Roberto Perrelli, Franco Russo e Lindo Nudo.Madrina della selezione Rachele Risaliti, miss Italia 2016 che, hadichiarato: «Essere qui è per me un vero onore. A tutte le ragazze che proseguiranno l’avventura di Miss Italia consiglio di viverla serenamente, di divertirsi e esprimere se stesse senza maschere o finzioni». L’ex reginetta è stata, tra l’altro, protagonista del contest, il cui risultato verrà comunicato tra qualche giorno sui social di Miss Italia Calabria, lanciato sulla relativa pagina Facebook: chi, a fine serata, ha realizzato un selfie con Rachele, ottenendo il maggior numero di “like” si aggiudicherà la possibilità di accedere al backstage della kermesse nel corso della prossima tappa e diversi gadget.

La manifestazione, organizzata per il sesto anno consecutivo dalla CarliFashionAgency di Linda Suriano e Carmelo Ambrogio col gratuito patrocino del Comune di Montalto Uffugo, è stata condotta dall’attrice Larissa Volpentesta. Non sono mancati momenti d’intrattenimento grazie alla presenza del corpo di ballo guidato dalla coreografa Lia Molinaro e, ancora, del cantante Giovanni Segreti Bruno, reduce dall’aver aperto il concerto di Mahmood in occasione della chiusura del Festival delle Invasioni di Cosenza. La bellezza, inoltre, non ha oscurato gli importanti messaggi di cui il concorso si fa portatore, attraverso la proiezione del video “sociale” incentrato sulla lotta contro la violenza di genere.

«Siamo entusiasti di ricominciare questa straordinaria avventura che, in via eccezionale, ha visto svolgere la prima tappa del 2020 in autunno, ma che proseguirà a pieno ritmo durante l’estate – hanno dichiarato gli esclusivisti regionali del concorso, Linda e Carmelo -. Desideriamo ringraziare il nostro staff e, soprattutto, l’imprenditore Michele Covello dell’Egea Global Services Srl che ha finanziato l’intera serata e che ha offerto alla vincitrice una crociera per due persone. Siamo sicuri – hanno concluso – che anche questa nuova stagione ci regalerà molteplici soddisfazionicosì come accaduto per la scorsa edizione. Teniamo a ricordare che miss Calabria 2019 Annalisa Alfieri si è classificata tra le prime 14 a Jesolo, mentre miss Eleganza Calabria Myriam Melluso, vincitrice di tre fasce nazionali, tra le prime 7». Ai ringraziamenti degli agenti del concorso si è anche associato il vicesindaco del Comune di Montalto Uffugo Emilio D’Acri: «Un’iniziativa importantissima che valorizza i territori e i talenti. Per la sua realizzazione a nome di tutta l’amministrazione comunale ringrazio Michele Covello che ha impegnato tempo e risorse affinché avessimo qui a Montalto Miss Italia Calabria». Lo stesso imprenditore dell’Egea Global Services Srl, che ha incoronato la vincitrice della selezione, ha poi preso la parola. «Orgoglioso della vostra presenza – ha detto Michele Covello -. Sono entusiasta di aver conosciuto lo splendido staff di Miss Italia Calabria che ha accolto il mio appello e ci ha fatto assistere a un grande spettacolo».

Presenti, infine, le reginette del 2019: miss Calabria Annalisa Alfieri, miss Magna Graecia Zari Mastruzzo e miss Be MuchElisabetta De Gaio.