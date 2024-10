Miss Italia Calabria approda a Santa Maria del Cedro

Una nuova tappa per conquistare le prefinali nazionali del concorso di bellezza che quest’anno compie 80 anni. Si terrà martedì 20 agosto, sul suggestivo lungomare di Santa Maria del Cedro (CS), l’ottava selezione regionale di Miss Italia Calabria che continua a riscuotere uno straordinario successo.

L’appuntamento, in programma alle 21, sarà condotto da Andrea De Iacovo e come di consueto alternerà alle sfilate delle aspiranti reginette momenti di vero spettacolo. Parteciperanno, infatti, il corpo di ballo guidato dalla coreografa Lia Molinaro e la cantante Ylenia Iorio, già ospite, lo scorso febbraio, di Casa Sanremo. Non mancherà, inoltre, il richiamo ai temi sociali con la proiezione del video sul contrasto alla violenza di genere che sta accompagnando le tappe della kermesse ed è segno di quanto il concorso promuova non soltanto la bellezza ma pure importanti messaggi.

La vincitrice della serata, selezionata da una giura di esperti, otterrà la fascia di “Miss Rocchetta Bellezza Calabria” e potrà così proseguire la sua avventura a Venezia-Mestre. Le selezioni della manifestazione, organizzata per il quinto anno consecutivo dalla CarliFashionAgency di Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, proseguiranno con le ultime due tappe. Mercoledì 21 agosto, a Palmi, verrà assegnata la fascia di Miss Cinema Calabria, mentre giovedì 22, a Malvito, è in calendario la finalissima regionale. Nel corso della finalissima ci saranno importanti sorprese e, soprattutto, verrà assegnato, oltre a quello di Miss Valle dell’Esaro, il titolo di Miss Calabria. Sarà proprio la prossima Miss Calabria 2019 a volare direttamente alla finale nazionale del 6 settembre, trasmessa su Rai1 e condotta da Alessandro Greco.

Dal 26 agosto al 5 settembre, in particolare, prefinaliste e finaliste nazionali verranno presentate tutti i giorni sugli schermi de La Vita in Diretta (in onda su Rai1).