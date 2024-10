Miss Italia in Calabria: eletta Miss Sorriso 2018

È Ludovica Dito (con il numero 1), Miss Sorriso Calabria 2018, eletta nella tappa che si è svolta a Monasterace (Reggio Calabria), sul lungomare nella zona Marina e si qualifica per le prefinali nazionali di Miss Italia. Prossima finale regionale, l’ottava, sabato 18 agosto a Longobucco (Cosenza), dove verrà assegnata la fascia di Miss Brutia Calabria 2018 in piazza Giacomo Matteotti. Finale regionale per il titolo di Miss Calabria 2018 il 26 agosto a Cirò Marina (Crotone), mentre la finale nazionale di Miss Italia si terrà il 16 settembre a Milano. Ludovica Dito ha 22 anni, (è alta 1.70), e vive a Gioia Tauro (Reggio Calabria), dove lavora in una palestra come personal trainer e dove si occupa anche di ginastica posturale e correttiva per bambini. Ha una laurea in Scienze motorie e sportive. «Amo il mondo dello spettacolo e mi aspetto tanto da questo concorso – racconta la neo Miss Sorrico Calabria 2018 che con il titolo conquistato parteciperà alle prefinali nazionali – Ho vinto questa fascia con grande gioia e spero che portare il mio sorriso alle prefinali porti bene».

Sul palco della serata ha portato i propri saluti il sindaco di Monasterace Cesare Deleo che ha ringraziato Linda Suriano, agente regionale del concorso di Miss Italia in Calabria organizzato dalla Carlifashionagency, l’assessore al Bilancio Alessandro Zannino e Andrea Marino, presidente del consiglio comunale.

«Voglio ringraziare il sindaco Deleo, l’assessore Zannino e il presidente del consiglio comunale Andrea Marino che, insieme a tutta l’amministrazione comunale, ci hanno voluti qui a Monasterace in un posto bellissimo. Manca poco alla finale regionale di Cirò Marina e poi le ragazze voleranno per le prefinali di Miss Italia e noi siamo tutti molto emozionati», è il commento prima del verdetto di Linda Suriano della Carlifashionagency.

La serata di Monasterace tappa delle selezioni organizzate dall’agenzia Carlifashionagency diretta da Linda Suriano (che è anche direttore artistico della kermesse) e sostenuta dalla Regione Calabria attraverso la Legge regionale 13 che definisce le iniziative finalizzate alla Promozione del Turismo, ed è stata condotta dall’attrice Larissa Volpentesta. In giuria il presidente Antonio Procopio dell’ufficio stampa del Napoli calcio, la segretaria Clelia Badolato commercialista; il sindaco di Monasterace Cesare Deleo, l’assessore comunale al Bilancio Alessandro Zannino; il presidente del consiglio comunale Andrea Marino; la make up artist Eleonora Chiera; le giornaliste Simona Musco, Annalisa Costanzo e Barbara Panetta e Daniela Squillace della gioielleria Pietro Squillace per Miluna.

Nel corso della serata hanno sfilato le miss già qualificate per le prefinali Miss Magna Graecia Calabria 2018 Chiara Cipri; Miss Valle dell’Esaro Calabria 2018 Giuliana Panzino; Miss Cinema Calabria 2018 Ilaria Pedone e Miss Cinema Calabria 2017 Alessandra Telli. La serata, è stata aperta dal corpo di ballo di Miss Italia in Calabria, diretto da Lia Molinaro e che ha visto esibirsi, nella tappa di Mirto Crosia, Alessia Mazzei, Ecle Rose e Giada Gabriele. Nel corso dello spettacolo ha, inoltre, cantato Selenia Stoppa, seconda classificata nell’ultima edizione The Voice. Anche per l’edizione 2018 sarà Ten – Teleuropa network, canale 10 del digitale terrestre, la televisione ufficiale del concorso.

«Cerchiamo ragazze che non siano semplicemente belle – continua l’agente regionale del concorso Linda Suriano – giovani donne piene di personalità, che abbiano voglia di esprimersi. E che soprattutto, sappiano rappresentare la bellezza genuina della Calabria». La Carlifashionagency, anche per le serate di Miss Italia 2018, ha creato un nuovo look e una nuova scenografia, continuando a guardare a importanti temi sociali. Nella nuova edizione di Miss Italia Calabria si esibiranno numerosi artisti della regione. «Dunque, non sarà un semplice concorso di bellezza e una mera sfilata di giovani concorrenti ma un vero e proprio show», così promettono gli organizzatori. Le ragazze potranno esprimersi ed esibirsi dimostrando il loro talento: nella danza, il canto o la recitazione. Saranno affrontati temi di attualità perché Miss Italia, come fortemente vuole la patron Patrizia Mirigliani, non dimentica il sociale e la cultura.