Miss Italia Calabria fa tappa a Sellia Marina e Gioia Tauro

La carovana di Miss Italia Calabria lunedì 25 luglio, alle ore 21.30, farà tappa nel prestigioso Villaggio turistico La Fenice, a Sellia Marina (CZ).

Una selezione provinciale che si svolgerà nella splendida cornice della costa jonica calabrese. Sarà eletta Miss Villaggio La Fenice, la vincitrice avrà la possibilità di accedere alle finali regionali del concorso. Una due giorni con Miss Italia.

La manifestazione, infatti, approderà martedì 26 luglio, alle ore 21.30, sulle storiche scalinate di Palazzo Baldari, a Gioia Tauro.

Questa volta, sarà eletta Miss Miluna Città di Gioia Tauro, fascia provinciale valevole per le finali regionali.

Inoltre, quest’anno c’è un’opportunità in più! Tutte le ragazze che parteciperanno alle selezioni provinciali potranno essere votate dal popolo del web. Un ripescaggio che darà la possibilità, alla più votata, di accedere alle selezioni regionali.

I contest delle giovani concorrenti saranno postati sul profilo fb di Miss Italia Calabria e potranno essere votati, fino al 28 luglio, dal pubblico dei social.

A curare la manifestazione, esclusivista per la Calabria: l’agenzia Carlifashionagency (diretta Linda Suriano), in collaborazione con lo stilista Claudio Greco.

A condurre le selezioni, presentatrice ufficiale, la giornalista Raffaella Salamina. Sarà lei a condurre sul palco le serate di Miss Italia e a coordinare l’ufficio stampa.

Media partner di Miss Italia Calabria la trasmissione radiofonica “Gigi Show-On radio”. Il format, ideato e condotto da Luigi Grandinetti, racconterà via etere le tappe della manifestazione. In onda su ben 15 radio, tra queste: Radio Sound; Radio Valentina; Radio Studio97; Radio Onda Verde; Radio One; Antenna Febea. Un vero e proprio diario di bordo del concorso più amato d’Italia. Confermata, inoltre, la collaborazione con l’emittente televisiva regionale LaC. Anche quest’anno, televisione ufficiale di Miss Italia Calabria 2016. “Cerchiamo ragazze che non siano semplicemente belle – continua la patron Linda Suriano – giovani donne piene di personalità, che abbiano voglia di esprimersi. E che soprattutto, sappiano rappresentare la bellezza genuina della Calabria”. Il concorso, dunque, avrà un nuovo look, dalla scenografia completamente rinnovata ideata dal direttore artistico Claudio Greco:”Anche quest’anno Miss Italia Calabria punterà sulla cultura e sull’arte – afferma lo stilista – Racconteremo la nostra terra e affronteremo due tematiche scottanti. La difesa del pianeta e la lotta all’omofobia”.