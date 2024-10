Miss Italia Calabria, tappa a Tortora (CS)

Sesta tappa per Miss Italia in Calabria. Sabato 8 luglio selezioni a Tortora per il concorso che, anche per questa edizione dopo i successi delle precedenti, è curata dall’agenzia Carlifashionagency, diretta Linda Suriano. Le ragazze saliranno sul palco di via Stella Maris nella zona di Tortora Marina, dalle ore 21, nella serata voluta fortemente dall’amministrazione comunale del Comune dell’Alto Tirreno cosentino dove la vincitrice indosserà la fascia di Miss Città di Tortora.

La serata di sabato 8 luglio sarà condotta da Italia Caruso che conosce bene il concorso avendo partecipato alle finali nazionali di Miss Italia. Tortora è posizionata in una sorta di piccolo paradiso terrestre. La città infatti può guardare al mare avendo alle sue spalle l’imponente catena montuosa del Pollino. È una delle porte della Calabria visto che funge da ponte con la vicinissima Basilicata e si stringe in una abbraccio ideale con la vicina Maratea. Qui dove oggi sorge Tortora, c’era Blanda, importante centro abitato degli Enotri, come racconta anche lo storico romano Tito Livio. Proprio sotto l’Impero di Roma assunse il nome di Blanda Julia che poi, nel Medioevo, assunse il nome di Turtura. Questo meraviglioso borgo è stato un vero e proprio crocevia di popoli ed oggi è meta naturale molto apprezzata per il suo mare e anche per le sue grotte.

Il concorso Miss Italia in Calabria, organizzato dalla Carlifashionagency, è stato il primo in Italia ad aprire le selezioni dell’importante evento che porterà quaranta finaliste sotto gli occhi della “patron” Patrizia Mirigliani e delle telecamere nazionali.

Dopo il successo della scorsa edizione quindi, il 2017 per Miss Italia in Calabria è ripartito alla grande. «Siamo orgogliosi di essere già partiti sul finire del 2016 con le nuove selezioni – afferma Linda Suriano, agente regionale del concorso – abbiamo ideato un’edizione piena di novità. Punteremo, anche questa, volta sulla cultura, l’arte e l’amore verso la nostra terra – e aggiunge – abbiamo creato nuove sinergie e collaborazioni con professionisti della comunicazione».

A seguire il concorso, infatti, la trasmissione radiofonica “Gigi Show-On radio”. Il format, ideato e condotto da Luigi Grandinetti, racconterà via etere le tappe della manifestazione e andrà in onda su ben 15 radio. Un vero e proprio diario di bordo del concorso più amato d’Italia. «Cerchiamo ragazze che non siano semplicemente belle – continua l’agente regionale del concorso Linda Suriano – giovani donne piene di personalità, che abbiano voglia di esprimersi. E che soprattutto, sappiano rappresentare la bellezza genuina della Calabria». Il concorso, dunque, ha un nuovo look e una nuova scenografia continuando a guardare a importanti temi sociali. La Carlifashionagency durante le serate di Miss Italia 2017 vuole lanciare un messaggio sociale che dica “no” al femminicidio, al bullismo e cyberbullismo e proietterà, ad ogni eventi, alcuni spot di sensibilizzazione sui temi. Nella nuova edizione di Miss Italia in Calabria si esibiranno numerosi artisti della regione. «Dunque, non sarà un semplice concorso di bellezza e una mera sfilata di giovani concorrenti ma un vero e proprio show», così promettono gli organizzatori. Le ragazze potranno esprimersi ed esibirsi dimostrando il loro talento: nella danza, il canto o la recitazione. Saranno affrontati temi di attualità, Miss Italia non dimentica infatti il sociale e la cultura. Tra i partner ufficiali, anche in questa edizione, la casa editrice Pellegrini.

Nell’edizione 2016 tre delle undici finaliste che dalla Calabria sono arrivate alla finale nazione di Jesolo hanno avuto un ottimo risultato: Emma Barbieri, diciottenne di Maierato (Vv), si è classificata al quinto posto durante la finalissima del 10 settembre scorso; Gaia Parise, di 18 anni di Cirò Marina, si è classificata al secondo posto per la fascia Miss Keirà e nelle venti finaliste nazionali, Barbara Loscerbo, diciannovenne di Cosenza, si è classificata fra le prime quaranta finaliste nazionali.