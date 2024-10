Carlotta Caputo dopo Miss Italia: ‘Il mio sogno continua. Ho solo un rammarico’

La giovane Miss reggina, arrivata alle finali nazionali con la fascia di Miss Calabria, si è fatta apprezzare, piazzandosi appena dopo la top ten, undicesima. Le sue emozioni, il rapporto con Miss Italia e un solo rammarico.

‘Per te, Miss Italia finisce qui‘.

Celebre la frase che per tradizione pone fine alla competizione di bellezza più seguita e storica in Italia. Per la reggina Carlotta Caputo però, anche se l’avventura non si è conclusa con la conquista della tanto ambita corona, il sogno prosegue e si concretizza.

Ai microfoni di CityNow, Miss Calabria racconta delle emozioni vissute a Salsomaggiore, a pochi giorni dalla finalissima che ha visto trionfare Francesca Bergesio, 19 anni di Cervere, nel Cuneese.

“Sono stati giorni frenetici e intensi, con la sveglia alle 5 di mattina e gli ultimi impegni la sera tardi, con poche ore di sonno. Tra prove, sessioni in sala trucco e vari set fotografici, visite guidate, importanti incontri su temi di salute e di sicurezza stradale non c’era un attimo di respiro. E’ stata una bellissima esperienza, mi sono resa conto di essere maturata tanto rispetto alla scorsa estate quando ho vinto a Soverato la mia prima tappa di Miss Calabria. Ho guadagnato una nuova consapevolezza e anche la capacità di parlare con scioltezza sul palco, davanti al pubblico”, evidenzia Carlotta Caputo.

La miss reggina, nella serata finale, ha superato la prima selezione piazzandosi tra le prime 20. Dopo la prova di sfilata, Carlotta non ha purtroppo superato la successiva selezione che riduceva a 10 il numero delle ragazze che si sarebbero giocate la vittoria finale.

“E’ stato un momento quasi surreale, sentivo accanto a me il forte rimbombo di voci che dietro le quinte chiedevano: ma hanno eliminato la Miss Calabria? Increduli in tanti di ciò che stavo vivendo. Fino a quel momento ero andata molto bene, un vero peccato fermarsi ad un passo dalla 10 finaliste, per un pari merito di più ragazze poi, un doppio dispiacere se ripenso che questo non mi ha permesso di mostrare la mia esibizione, la prova di talento per la quale avevo provato e riprovato. Ci tenevo particolarmente perché era stata una sfida per me, mi sarei cimentata in una interpretazione di un brano del cantante Ultimo, che adoro, in un monologo che sentivo totalmente mio e per il quale avevo preparato una intensa coreografia e avevo montato un video alle spalle”.

Carlotta Caputo, con un pizzico di rammarico descrive dettagliatamente cosa non ha potuto fare e che le ha lasciato l’amaro in bocca.

“Chi ha visto la diretta si è reso conto che alla eliminazione delle 10 (fra cui io) c’è stata un po’ di confusione e la cosa ha contribuito a creare un’aria strana, in un attimo ero fuori dai giochi senza neppure accorgermene ne capire il perché. All’inizio pensavo di aver sbagliato in qualcosa, ma poi, dietro le quinte, guardandomi attorno ho visto che tante altre ragazze come me erano spaesate e nella mia stessa situazione. E’ un concorso, si vince e si perde, bisogna preventivarlo e prendere il bello che ti lascia”. “E’ è andata così, sono abbastanza fatalista”, sospira esibendo una maturità sorprendente.

Carlotta Caputo nonostante la sua giovane età, compirà 18 anni il prossimo 2 dicembre ed è stata la sola minorenne arrivata in finale. Come da tradizione, ogni finale di Miss Italia si chiude con qualche polemica.

In questa edizione 2023, al centro di critiche e malelingue è finita la vincitrice Francesca Bergesio, figlia di un senatore della Lega.

“Non capisco assolutamente il senso di queste polemiche. Francesca si meritava di vincere e di godersi la vittoria invece di ascoltare tutte queste cattiverie. Ho avuto modo di conoscerla, una ragazza brillante, volitiva, intelligente, preparata e determinata oltre che molto bella. Si è creato un bel rapporto con lei, non subito, come dovessimo noi stesse pagare la distanza fra le nostre regioni, ma durante le prove di ballo ci siamo divertite e ci siamo comprese di più. Io sono felice per la sua vittoria, cosa che le ho manifestato subito e che continuerò a fare perché ha lavorato sodo per essere lì e sono sicura che in breve tempo in tanti capiranno che ha tutte le carte in regola per essere Miss Italia. Oggi ho pubblicato il primo post dopo la finale, mi sono presa qualche giorno per incassare la delusione e metabolizzare l’esperienza e andare avanti…e Francesca, carinissima, è stata una delle prime a commentarmelo con la scritta: bellissima Carly, perchè così mi chiamava. Quel commento mi ha fatto bene al cuore. La gentilezza è sempre disarmante e io anche per questo suo gesto, la vedo oggi ancora più bella e meritevole”.

La miss reggina, nel ringraziare la famiglia per la costante presenza, gli amici e i sostenitori per l’affetto mostrato nei giorni che l’hanno accompagnata alla finale di Salsomaggiore, ci tiene ad elogiare la patron di Miss Italia, ovvero Patrizia Mirigliani.

“Una grande donna, con le donne e per le donne, forte e capace, che guida con competenza un’importante manifestazione che tutti vorremmo tornasse all’antica gloria, sotto i riflettori di reti televisive nazionali. Per me il sogno non finisce qui, continuerò a seguire le mie passioni forte di un’esperienza che mi ha fatto crescere e maturare tanto. Senza mai dimenticare che per un anno sarò Miss Calabria, un titolo che ho sudato e meritato, un titolo mio e che pertanto da contratto mi vedrà impegnata in diversi eventi e progetti sul territorio nazionale”.

Dinanzi a me un nuovo inizio e nuove opportunità che sfrutterò al massimo per non sprecare nulla di ciò che fino ad ora è stato.

Come ho già detto, non è una fine ma un inizio.