Miss Mondo Italia 2022 ospite a Palmi

Rebecca Arnone sarà ospite per la prima volta in Calabria in occasione del Gran Gala di Miss Mondo Calabria

Miss Mondo Italia 2022, la piemontese Rebecca Arnone, sarà ospite per la prima volta in Calabria, a Palmi, il prossimo 30 dicembre in occasione del Gran Gala di Miss Mondo Calabria, organizzato dall’agenzia Andrea Cogliandro Eventi.

Tanta bellezza insieme alle ragazze di Miss Mondo Calabria in carica e a tutto lo staff dello stesso concorso per scambiare gli auguri di un felice anno nuovo.

Ospite dell’agenzia Andrea Cogliandro Eventi, che è anche esclusivista per la Regione Calabria del più famoso e antico concorso di bellezza, quello di​ MISS MONDO, la bella Rebecca sarà anche impegnata per uno Shooting di Moda che la vedrà indossare degli abiti per un noto brand.​