Moda: Adriana Scopelliti sugli scudi

Il 2014 ha incoronato Adriana Scopelliti la stilista emergente della fascia tirrenica calabrese. Originaria di Salice, la Scopelliti per festeggiare i suoi primi 40 anni di carriera da sarta, ha dato manifestazione del suo estro e fantasia in pedana con un tour che ha toccato alcune delle località turistiche calabresi tra cui Villa San Giovanni e Brancaleone , riscuotendo ottimi consensi di critica e di pubblico.In passerella tutta la collezione realizzata artigianalmente da lei, abiti da giorno, sera, cerimonia e alta moda resi unici e originali da materiali pregiati e innovativi sapientemente combinati per rendere elegante e al contempo essenziale la donna. Il tutto impreziosito da pietre preziose lavorate a mano , organza , tulle puro, raso italiano.L'Adry Style tour 2014 ha coinvolto tanti artisti reggini tra cui la cantante Camilla Alampi, il cabarettista Maco, la voce calabrese delle sigle dei cartoni animati Santo Verduci. Le serate sono state condotte da Gianluca Scopelliti.