Modena-Reggina: ad un passo dal pienone il settore ospiti

La spinta sarà di quelle significative, solo come i tifosi della Reggina sanno fare. Il dodicesimo uomo in campo al Granillo, ma anche in trasferta i sostenitori amaranto sanno farsi sentire. Ed anche in occasione della trasferta di Modena sarà considerevole la presenza nel settore ospiti con poco più di 1400 biglietti già venduti per una disponibilità che la società gialloblu ha stabilito in 1600. Probabile che già entro stasera il settore venga riempito.

