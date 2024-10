Modesto: ‘Reggina, quanti ricordi, ma vogliamo fare risultato’

Vola il Rende, squadra che oggi è collocata al terzo posto della classifica con 17 punti, frutto di sei vittorie e tre sconfitte ed un punto di penalizzazione. In maniera anche inaspettata sta dando seguito alla splendida stagione scorsa, con il tecnico Modesto che parla così prima di affrontare la sua ex squadra: “Una gara particolare perchè ho tanti ricordi con una maglia che ho indossato per tanti anni in serie A, ho ancora tanti amici a Reggio, ma il mio dovere è fare una grande partita con il Rende e fare risultato. Si è avuto un pò di tempo in più per preparare la gara, i ragazzi stanno bene. La Reggina è una squadra molto giovane, allenata molto bene credo che in mezzo al campo ed in attacco ha giocatori di qualità, match difficile dove bisogna stare molto attenti nei duelli, poi vedremo cosa dirà il campo a fine gara.

Ci fa piacere essere al centro dell’attenzione per quanto si sta facendo di buono, ma dobbiamo stare con i piedi ben piantati a terra, basta un attimo poi quando le cose non andranno per il verso giusto si riceveranno le critiche.

fonte: rendecalcio.it