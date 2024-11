Mondiale di Windsurf Ifca 2015, inizia il conto alla rovescia

Iniziato il conto alla rovescia per l’inizio del Mondiale di Windsurf Ifca 2015 che si terrà a Reggio Calabria tra il 29 Giugno e il 4 Luglio.

Ad oggi sono quasi 100 gli altleti pre-iscritti, provenienti da tutto il mondo, il team Cileno ha già inviato l’attrezzatura, probabilmente saranno i primi a solcare le acque reggine.

Nel frattempo, l’atleta reggina Frascesco Scagliola , atleta reggino under 15 del windsurf dello stretto, si è classificato 1′ nella manifestazione internazione Half Hour svoltosi sul lago di Garda tra il 19 e il 21 Giugno, accendendo così gli animi e lanciando buoni propositi per la manifestazione reggina alla quale parteciperà.

Il presidente del comitato organizzatore locale , Antonello Scagliola e il presidente del circolo ospitante Roberto Raffa, ringraziano Carmelo Crucitti come responsabile e gli utenti dello stabilimento balneare Lido Comunale per l’affetto e la disponibilità dimostrata nel sacrificare parte della spiaggia, di solito da loro in uso, per favorire lo svolgimento della manifestazione.

Grande anche l’appoggio delle istituzioni di cui, portabandiera si è fatto l’assessore allo sport dott. Nino Zimbalatti il quale parla di “una manifestazione degna di nota che interesserà tutto il mondo”. Ulteriore conferma della forza dell’importanza della manifestazione viene dal patrocinio ottenuto dal Ministero dei Beni Culturali.

Nei prossimi giorni verrà reso noto il programma definitivo della manifestazione e il l’ora e il luogo della presentazione