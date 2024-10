Fuori ‘Monolocale’, il nuovo singolo del reggino Samuel Zaminga

Disponibile su Spotify e in tutti gli store digitali

Da mezzanotte è fuori su Spotify e in tutti gli store digitali il nuovo singolo di Zaminga “Monolocale“.

“In questo nuovo lavoro -dichiara- ho deciso di portare all’estremo le sonorità lo-fi/bedroom pop già sfiorate nei singoli precedenti. Il risultato è una power ballad dal retrogusto acido con incursioni EDM e vagamente trap. Il testo ha come topic centrale l’attesa, la necessità che qualcosa succeda ma con la lucida consapevolezza che ogni nuovo approdo sarà solo un mattone in più verso la ricerca di un proprio posto nel mondo, un percorso sempre in divenire.”

“Lo Storytelling è come sempre vivido e denso di immagini urban che urlano ancora una volta l’essenza della città di cui sono ospite da ben 6 anni, Torino. Il brano è stato in Pre-Save su Spotify per 3 settimane ed è già disponibile.”

