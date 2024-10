Monopoli-Reggina, Toscano: “Vittoria meritata, la dedichiamo ai nostri tifosi”

Reggina che vince in casa del Monopoli, amaranto al primo squillo esterno. Le parole del tecnico Mimmo Toscano.

“Abbiamo affrontato una squadra forte, ben allenata, ma credo la nostra vittoria sia meritata. Abbiamo sfiorato il terzo gol in diverse circostanze, il nostro portiere non ha dovuto effettuare grandi interventi.

Siamo riusciti a limitare il Monopoli grazie alla nostra prestazione, ulteriore verifica positiva per il nostro gruppo. I ragazzi stanno lavorando in modo incredibile, ci mancava la vittoria esterna ma ho sempre detto loro di stare tranquilli, giocando bene come fatto a Bari, Terni e Pagani sarebbe arrivata e cosi è stato.

“Il nostro è un gruppo di qualità, numeroso perchè nel corso del campionato ci sarà bisogno di tutti tra cali di condizione e squalifiche. Non si sono titolari e riserve, tutti i giocatori sono sullo stesso livello. Bertoncini? Ho preferito non rischiarlo, bisogna gestire gli infortuni muscolari.

Noi favoriti? No, ci sono tante squadre che battaglieranno con noi fino alla fine. I tifosi sono stati fantastici anche oggi, dedichiamo loro la nostra prima vittoria esterna. Da domani prepariamo la sfida con il Picerno, non la sottovaluteremo”.