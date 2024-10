Monza, Galliani: ‘Arriveranno calciatori dalla Serie A. Se finiremo quarti sarà un fallimento’

L’Amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport. Di seguito alcune delle dichiarazioni del “Condor”.

“Se abbiamo preso il terzino Carlos Augusto? Non amo annunciare le cose fino a quando non sono firmate. Tutti gli obiettivi che ci siamo prefissati, li stiamo raggiungendo. Ci sarà qualcuno che arriverà dalla A, ci sono giocatori che possono arrivare dalla B. Certamente stanno arrivando profili importanti per provare a portare il Monza in A per la prima volta nella sua storia. Prima o poi, qualcuno lo deve portare lì e penso che nessuno più di Berlusconi possa realizzare il sogno di andare in Serie A.”