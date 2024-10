Mood Project Viola esclusa dal campionato, la posizione del Supporters Trust

Da tifosi siamo molto amareggiati e arrabbiati per quello che sta succedendo. Però a noi che amiamo la Viola corre l’obbligo, in questo momento, di rimanere freddi e cercare di salvare il salvabile, per quanto nelle nostre – purtroppo limitate – capacità.

LA SITUAZIONE ATTUALE

Come la stessa Fip rileva nel proprio comunicato di esclusione, la società ha effettivamente effettuato un bonifico a favore della federazione. Il denaro però non è stato accreditato sul conto della federazione in quanto il bonifico risulta proveniente dall’estero.

Con tutta probabilità, il denaro arriverà alla fip nei prossimi giorni. Proprio per questo resta un’ ULTIMA – tenue – speranza: il 10 ci sarà un consiglio federale straordinario che valuterà l’istanza che la Viola dovrebbe presentare contro l’esclusione dal campionato.

Questo è quello che sappiamo.

L’ANALISI

Noi in questi mesi abbiamo costruito un Supporters Trust, tra le mille difficoltà che tutti sappiamo, dettate dalla IMPOSSIBILE situazione economica della Viola. Il direttivo ha ritenuto di attendere Giugno, come da cronoprogramma, prima di entrare in società. Per cui al momento il Trust svolge SOLTANTO un ruolo di supporto alla Viola: ci siamo impegnati su vari fronti, fronteggiando emergenze di tutti i tipi che sarebbe davvero troppo lungo descrivere in pochissime righe di testo. Tra i vari ruoli che abbiamo assunto in questi mesi, vi è stato quello di “stimolo”. Noi abbiamo ricordato, in una riunione di qualche settimana fa, la scadenza delle tasse federali alla dirigenza. Più di questo, davvero, non potevamo fare. Abbiamo davvero, come consiglio direttivo del Trust, pochissimo da rimproverarci. Abbiamo dato TUTTO sottraendo spazio ai nostri mestieri, persino all’affetto dei nostri cari.

IL FUTURO E IL NOSTRO RUOLO

Lo abbiamo detto 100 volte: il Trust nasce per garantire un futuro alla Viola e continuerà a svolgere la propria funzione in ogni caso. Quindi le strade sono due e dipendono ovviamente dall’esito del consiglio federale.

SCENARIO NUMERO 1: SE TUTTO FINISCE

Se tutto finisce, il Trust non finisce. Ricominceremo anche dalla Serie Z con una società pulita, priva di debiti, priva di persone che non siano in primis TIFOSI. Ci vorranno anni, forse decenni per tornare competitivi ma noi ci saremo, e ci saremo da protagonisti. Tabula rasa e si ricomincia a pedalare dalla C silver o dalla D.

SCENARIO NUMERO 2: SE IL RICORSO VIENE ACCOLTO

Cambia davvero poco. La situazione economica della Viola non è in alcun modo sostenibile se non dall’Emiro del Qatar. Valuteremo TUTTI INSIEME quale sarà il futuro del nostro impegno, come soci dell’associazione, a favore della nostra squadra.

IN OGNI CASO

Invitiamo tutti i nostri soci all’unità. La Viola è la NOSTRA squadra. La squadra di chi ci ha creduto e continua a crederci anche nei momenti più neri. Se stiamo UNITI per una causa comune potremo ricominciare e ricominciare in modo POPOLARE, PULITO e TRASPARENTE.

Abbiamo bisogno del contributo di tutti, della testa di tutti, delle mani di tutti.

Per il resto non possiamo che RINGRAZIARE i giocatori e lo staff per averci regalato – letteralmente – una stagione esaltante sul campo. Grazie ragazzi e, se potete, perdonate questa città dolente.

