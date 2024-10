Mood Project Viola – Amatori Pescara, gara 2. Attiva la prevendita, info e modalità

Info biglietti per la gara Mood Project Viola Reggio Calabria – Amatori Pescara

E’ attiva la prevendita per la gara 2 di play off in programma Mercoledì 1 Maggio alle ore 18.00 presso il “PalaCalafiore”.

INFO TICKET E PREVENDITA

PREZZI:

PARTERRE CENTRALE: 15,00 €

PARTERRE LATERALE: 12,00 €

TRIBUNA: €10,00

CURVA: € 8,00

OVER 70 ed UNDER 18: € 5,00 (esclusivamente per i settori “Parterre Laterale e Tribuna”).

PROMO ABBONATI

La società ha inoltre riservato una particolare promozione per gli abbonati neroarancio i quali oltre che acquistare il biglietto ad un prezzo leggermente inferiore potranno usufruire del diritto di prelazione per confermare il proprio posto.

Il diritto di prelazione sarà attivo sin da Venerdì 26 Aprile.

Questi i prezzi riservati agli abbonati:

PARTERRE CENTRALE: 12,00 €

PARTERRE LATERALE: 10,00 €

TRIBUNA: €8,00

CURVA: € 6,00

PUNTI VENDITA:

PRELAZIONE ABBONATI

Venerdi 26 – Sabato 27 Aprile presso il “Pianeta Viola” dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00

VENDITA LIBERA

Lunedì 29 – Martedì 30 Aprile presso il “Pianeta Viola” dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00

Mercoledì 1 Maggio presso la biglietteria del “PalaCalafiore” dalle 16.00 alle 20.00