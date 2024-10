Mood Project Viola-IUL Tiber Roma. Info prevendita biglietti. Modalità e prezzi

E’ attiva la prevendita per il recupero della 22a giornata del girone D della Serie B “Old Wild West” in programma Venerdi 1 Marzo alle ore 20.00 presso il “PalaCalafiore”.

CURVA: € 7,00

OVER 70 ed UNDER 18, esclusivamente per i settori “Parterre Laterale e Tribuna” potranno acquistare il biglietto al costo di 5,00 €.