Mood Project Viola, Vitale: “Reagiamo subito, ci sono le condizioni”

Alla vigilia dell’impegno con la Iul Tiber Roma, il playmaker Donato Vitale è intervenuto ai microfoni di “Tutti I Figli di Campanaro” in onda su Radio Touring 104.

“Dopo due sconfitte consecutive dobbiamo reagire. In questi giorni abbiamo provato a ripartire dai nostri punti di forza, ad allenarci con la massima concentrazione. Abbiamo capito che ci serve una scossa, non possiamo continuare così, dobbiamo ritrovare la retta via. Siamo coscienti di aver perso due gare che non dovevamo perdere in quel modo. Un calo può arrivare ed è arrivato ma adesso abbiamo l’obiettivo di riscattarci”.

Il prossimo avversario sarà la Iul Tiber Roma.

“All’andata abbiamo disputato una delle migliori gare della stagione, quando giochiamo contro squadre forti diamo sempre qualcosa in più. Cambieremo il modo di giocare visto nelle ultime gare, saremo in casa ed avremo quindi delle motivazioni in più. La Iul è un’ottima squadra, esperta, che merita massima attenzione”.

Prime settimane anche con la nuova proprietà.

“Abbiamo subito capito che hanno le idee chiare, ci stanno dando sicurezza e fiducia rispetto al passato. C’è un’organizzazione importante, una gestione solida. Abbiamo molto apprezzato gli sforzi fatti, noi adesso avremo il compito di ricambiare vincendo sul campo”.

In chiusura un appello al pubblico reggino.