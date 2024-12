Reggio piange Filippo De Salvo: maestro d’avanguardia del pilates

E’ morto Filippo De Salvo, insegnante di pilates, conosciutissimo in città per la sua grande passione sportiva.

Maestro di alto livello, era esperto conoscitore del noto sistema di allenamento, che ha perfezionato negli oltre trent’anni di carriera attraverso una formazione costante in giro per il mondo alla scoperta del pilates.

Nato come ballerino e insegnante di danza classica, De Salvo approda alla disciplina creata da Joseph Hubertus Pilates nel 1989, scoperta durante un viaggio a New York.

Dopo una lunga formazione in Italia e fuori dai confini nazionali, De Salvo apre una sua scuola a Pellaro.

“Se Joseph Pilates, quando entrava il cliente, lo faceva stare a suo agio, io faccio in modo che il mio cliente stia bene con me, deve sentire la mia voce e stare bene, così con la musica e con il luogo in generale – spiegava in una delle sue ultime interviste ai microfoni di Reggio Today – Creo un ambiente che richiama la filosofia New Age; la mia concezione del pilates non si limita ad un mero movimento meccanico, ma contempla un approccio olistico, ci deve essere empatia tra insegnante e discente, perché il pilates non è un’attività fisica, né un’attività sportiva, è un concetto filosofico creato da una persona”.

“Mi sento persa e allo stesso tempo enormemente grata per averti avuto come mio Maestro per tutti questi anni, guida saggia e sicura su cui contare sempre”. “Tu eri una forza, ma eri anche fragile , delicato…ma come un LEONE, ti rialzavi sempre a testa alta e andavi avanti,come un treno!!”. E ancora. Tu che vivrai sempre attraverso il tuo esempio, la tua professionalità, tutte le persone che hai formato, tutto ciò che hai creato, continueranno la tua missione, far star bene gli altri, attraverso la danza, la tua passione, lo sport, il pilates”.

Questi alcuni dei numerosissimi messaggi apparsi sui social in suo ricordo.

Reggio Calabria e i tantissimi appassionati del pilates piangono oggi una delle figure più apprezzate in città.

La redazione di CityNow si stringe al dolore di parenti e amici.