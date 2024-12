23 anni dalla morte di Italo Falcomatà, il dolce ricordo di Giuseppe: ‘Continuerò a cercarti papà’

A 23 anni dalla scomparsa di Italo Falcomatà, sindaco della Primavera Reggina, il figlio Giuseppe lo ha ricordato con un post sui social network.

“Per ventitré anni ti ho cercato ovunque, fino a quando ho capito che sei sempre stato dentro di me. Per ventitré anni ti ho cercato dalla stessa parte, “sempre e per sempre”, fino ad accorgermi che, invece, eri dappertutto.

Per ventitré anni ho cercato di vedere le tue orme sulla sabbia accanto alle mie e ho continuato a maledire il destino per non riuscire a trovarle, fino a rendermi conto che, invece, stavi continuando a portarmi in braccio.

Come da bambino.

Per ventitré anni ti ho cercato in mare aperto, nel mezzo delle mie tempeste, quando tirava forte il vento, fino a capire che eri tu quel vento che soffiava e spingeva la barca un po’ più in là, verso un porto più sicuro”.

Prosegue il post del primo cittadino.