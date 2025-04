Morte Papa Francesco, Falcomatà: ‘Una guida per tutti. Sarai per sempre’

“Sei stato per tutti una guida, un faro, un esempio. Sei stato amore puro, come quello di un Padre che ti accompagna nei momenti piu bui. Sei stato e sarai per sempre. Ti vogliamo bene Francesco”. Così il sindaco Giuseppe Falcomatà attraverso i social ha ricordato Papa Francesco, nel giorno della morte del Pontefice.

“Faccio appello a tutti quanti nel mondo hanno responsabilità politiche a non cedere alla logica della paura che chiude, ma a usare le risorse a disposizione per aiutare i bisognosi, combattere la fame e favorire iniziative che promuovano lo sviluppo. Sono queste le “armi” della pace: quelle che costruiscono il futuro, invece di seminare morte!”. Così dicevi proprio ieri. Grazie”, ha concluso Falcomatà.