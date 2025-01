Reggio piange il primario Giuseppe Nucera: il ricordo del prof. La Sala: ‘Il collaboratore più brillante che ho mai avuto’

“Era diventato primario a 43 anni, cosa molto rara. Abbiamo perso un chirurgo ginecologico di primo piano a livello nazionale” l’ex primario La Sala ricorda la carriera del collega originario di Reggio Calabria, che portò con sé a Reggio Emilia, e non nasconde il dolore per la perdita umana e professionale.

Dal 2003 al 2016 il dott. Giuseppe Saverio Nucera aveva prestato servizio all’Arciospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia lavorando a stretto contatto con il prof. La Sala. Aveva poi deciso di trasferirsi nel reggiano con la famiglia. Dopo un’esperienza al Santa Andrea di La Spezia, era diventato primario dell’Ospedale di Busto Arsizio.

“Lo incontrai per la prima volta a Trieste durante un convegno, mi chiese di venire a Reggio e mi lasciò il curriculum. Gli risposi che non era cosi semplice, dopo due mesi era con me al S.Maria Nuova – ha raccontato ai microfoni di reggionline.com il suo ex primario Giovanni Battista La Sala – Era una persona per bene, serio e molto motivato. Era diventato primario a 43 anni, cosa molto rara. Abbiamo perso un chirurgo ginecologico di primo piano a livello nazionale”.

