Morte Berlusconi, il cordoglio della Cisal: ‘L’Italia avrebbe ancora avuto bisogno della sua presenza’

Nel manifestare profondo cordoglio per la morte di Silvio Berlusconi, il Segretario generale della Cisal, Francesco Cavallaro, a nome dell’intera Confederazione esprime le più sentite condoglianze a tutta la famiglia e alla comunità di Forza Italia.

“Silvio Berlusconi – sottolinea Cavallaro – ha segnato profondamente la nostra storia recente, non solo come imprenditore di successo, contribuendo in modo significativo allo sviluppo economico del Paese, ma anche e soprattutto ponendosi come un autentico innovatore della politica e delle istituzioni. Ci lascia in un momento in cui l’Italia avrebbe ancora avuto particolare bisogno della sua presenza”.