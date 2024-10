Il mosaico del reggino Giorgio Riggio per San Gennaro arriva a Londra

L’artista reggino della pizza Giorgio Riggio ha realizzato un mosaico raffigurante San Gennaro per le celebrazioni ufficiali dedicate al Santo nella Little Italy londinese.

San Gennaro sarà celebrato anche a Londra. Oggi con una solesse messa in suo onore alle 19:00, presso la St Peter’s Church di Clerkenwell e il 12 e 13 ottobre a King’s Cross con la prima San Gennaro Fest della capitale inglese.

Durante la celebrazione, momento di raccoglimento e condivisione dedicato alla comunità e alla fede, si porterà in processione il busto del santo, simbolo di devozione e speranza per i napoletani di tutto il mondo.



Le celebrazioni di ottobre invece si preannunciano già come uno degli eventi culturali più importanti dell’autunno londinese che riunirà la comunità italiana a Londra celebrando le tradizioni e l’autenticità della cultura napoletana con tutta la città.

L’iniziativa è nata lo scorso 21 luglio con una processione simbolica e ha preso vita grazie all’impegno e alla passione di Mariagrazia Imperatrice e Davide Magliuolo direttore della nascente comunità italiana “Little Italy UK”. Con il sostegno del signor Pasquale, attuale proprietario del noto ristorante “Da Maria”, dell’azienda Vincenzo Ltd, di Vincenzo di Napoletanamente e Autoscala, di Mirko Ricci, direttore Complitaly e media partner del San Gennaro Fest, l’idea di portare un pezzo di Napoli nel cuore di Londra si è trasformata in una realtà tangibile.

Per l’occasione, Giorgio Riggio, maestro pizzaiolo reggino dei Crazy Pizza di Briatore e pluricampione del mondo di pizza acrobatica ha realizzato un mosaico con l’impasto della pizza raffigurante San Gennaro.

Un’opera dal lavoro certosino, il cui effetto cromatico particolare è dovuto alla diversa cottura dei pezzetti di pizza. Chiamato il “madonnaro” della pasta di pizza per i suoi lavori artistici con le immagini sacre (come, tra gli altri, la Madonna del Carmine, della Consolazione, della Madonna di Pompei, della madonna della Montagna e della grotta della Madonna di Lourdes, con cui ha vinto il mondiale di pizza artistica nel 2009), Riggio ha voluto dedicare l’ultimo capolavoro a San Gennaro per la devozione che nutre nei suoi confronti.