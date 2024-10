Mosorrofa tra buio e buche, Sorgonà: “Intervenire prima di una possibile disgrazia”

Oramai da mesi i cittadini di Mosorrofa richiamano costantemente l’attenzione delle istituzioni per risolvere l’emergenza legata alle strade.

Numerose le buche presenti sul manto stradale, vie che dal tramonto all’alba sono completamente al buio con il rischio di incidenti che aumenta sensibilmente.

In qualità di imprenditore della zona, il titolare della discoteca ‘Top Club’ Sasha Sorgonà rilancia l’allarme chiedendo un intervento immediato dell’amministrazione comunale.

“L’Intrattenimento danzante è una forma di turismo sano e sicuro che in italia genera un volume d’affari complessivo di 5,3 miliardi di euro ed è legata a doppio filo all’offerta turistica.

I locali di spettacolo sono “l’economia della notte”, un settore economico importante capace di generare sviluppo, occupazione qualificata e gettito erariale. Per dare dei numeri: in occasione del concerto di chiusura stagionale del Top Club -evidenzia Sorgonà- abbiamo ospitato clienti da tutta la Calabria e Sicilia, oltre 100 persone hanno prenotato un B&B o un albergo per soggiornare dopo l’evento e della ricaduta positiva di eventi di questa portata ne beneficiano attività come ristoranti, bar, botteghe.

Con la nostra offerta creiamo turismo in un contesto completamente abbandonato e senza un minimo di investimento pubblico. La strada che porta a Mosorrofa è completamente dissestata, e per di più quasi completamente al buio. Un contesto pericoloso dal quale -sottolinea con preoccupazione Sorgonà- può nascere in ogni momento una disgrazia. Inutili sono stati sinora, purtroppo, i continui richiami all’amministrazione comunale per affrontare e risolvere la situazione”.