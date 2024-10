Reggio, palazzo San Giorgio ospita la 1ª mostra micologica: funghi e biodiversità in primo piano

Domenica 20 ottobre, dalle ore 09:00 alle ore 19:00, presso la Galleria di Palazzo San Giorgio, si terrà la 1ª Mostra Micologica “Città di Reggio Calabria”, a cura dell’Associazione Micologica Culturale Aspromonte, sotto l’egida del Comune di Reggio Calabria.

La mostra mira a sensibilizzare i cittadini sul consumo responsabile e sulla corretta raccolta dei funghi epigei spontanei, promuovendo il rispetto per l’ambiente e la tutela della biodiversità. Oltre a mettere in risalto i gustosi frutti boschivi che arricchiscono la cucina calabrese, l’evento ha una funzione sociale importante: mette in guardia dalle insidie che corrono i raccoglitori meno esperti, spesso inconsapevoli dei rischi legati alla raccolta di funghi pericolosi e talvolta letali.

La raccolta dei funghi e la mostra

In preparazione alla mostra, i funghi saranno raccolti nei vari habitat dell’Aspromonte il giorno antecedente l’evento dai soci più volenterosi dell’Associazione. Durante la mostra, le diverse specie fungine saranno esposte con cartellini che ne indicheranno il nome scientifico e la loro commestibilità. Micologi qualificati, biologi e soci esperti saranno a disposizione del pubblico per rispondere alle domande e sfatare false credenze.

L’ingresso alla mostra è libero e gratuito.