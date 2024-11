Reggio, visita guidata alla mostra ‘Senza Fine’: un omaggio a Letizia Battaglia

Giovedì 28 novembre alle ore 18:00, presso il suggestivo palcoscenico dell’Arena dello Stretto, l’ANPI – Sezione Ruggero Condò e il gruppo NUDM Reggio Calabria invitano la cittadinanza a una visita guidata alla mostra fotografica “Senza Fine”, dedicata alla celebre fotografa siciliana Letizia Battaglia.

L’esperienza sarà resa unica dalla guida della Responsabile Unica del Progetto Alessandra Ghelli, che condurrà i partecipanti in un viaggio emozionante alla scoperta dell’universo visivo di questa straordinaria artista. Durante il percorso, verranno raccontati storie e aneddoti legati alle immagini allestite, offrendo una profonda connessione con il lavoro della fotografa.

Leggi anche

L’opera di Letizia Battaglia: memoria e resistenza

Le fotografie di Letizia Battaglia rappresentano testimonianze iconografiche di resistenza popolare, descrivendo il suo profondo legame con Palermo e il suo impegno contro la mafia. Al contempo, le immagini evocano una bellezza struggente e una speranza tenace, lasciando un’eredità emotiva e culturale preziosa.

Un evento di riflessione e impegno civile

In continuità con il percorso di sensibilizzazione rappresentato dalla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ANPI e NUDM sottolineano l’importanza di ricordare e omaggiare l’opera di una Donna straordinaria. Letizia Battaglia ha dedicato la sua vita alla lotta per la giustizia e i diritti delle donne, rendendo il suo lascito artistico un’occasione per riflettere sull’importanza della memoria e dell’impegno civile.