Motta San Giovanni, incontro con il Consorzio di Bonifica e agricoltori

L’incontro, a Motta San Giovanni, è stato organizzato per discutere sul “Piano di classifica per il riparto degli oneri consortili”

Voluto dall’Amministrazione comunale e organizzato grazie alla disponibilità del Consorzio di Bonifica Basso Ionio Reggino e alla collaborazione dell’associazione Imprenditori Agricoli Mottesi, si terrà venerdì 1 febbraio, con inizio alle ore 17:30 presso palazzo Alecce, l’incontro per discutere sul “Piano di classifica per il riparto degli oneri consortili”.

Nei giorni scorsi, il sindaco Giovanni Verduci e il presidente del Consiglio comunale Giovanni Gattuso, incontrando il presidente del Consorzio di Bonifica, Giovandomenico Caridi, avevano suggerito una maggiore e approfondita campagna di informazione sugli avvisi di pagamento inviati dal Consorzio tramite la SO.G.E.T. S.p.A., anticipando la disponibilità del Comune a collaborare quale intermediario tra le esigenze e le perplessità dei cittadini e il legittimo potere impositivo del Consorzio.

In occasione dell’incontro di venerdì 1 febbraio sarà presentato il Piano di classifica per il riparto degli oneri consortili, illustrati gli interventi già realizzati e le iniziative programmate per soddisfare le richieste dei consorziati.

All’incontro interverranno il sindaco Giovanni Verduci, il presidente del Consiglio comunale Giovanni Gattuso, l’assessore all’Agricoltura Domenico Infortuna, il presidente dell’Associazione Imprenditori Agricoli Mottesi Giuseppe Anghelone e il presidente del Consorzio di Bonifica Giovandomenico Caridi.