Motta San Giovanni, interrotta strada Valanidi – Allai
Il sindaco Verduci ha chiuso il tratto stradale tra Valanidi e Allai dopo una frana causata dalle piogge: Allai raggiungibile solo da Motta San Giovanni
15 Ottobre 2018 - 17:24 | di Vincenzo Comi
Il sindaco Giovanni Verduci, con ordinanza n°46/2018, ha disposto con decorrenza immediata la chiusura al traffico veicolare e pedonale del tratto stradale che da Valanidi conduce a Motta San Giovanni via Allai.
Le intense precipitazioni, che stanno interessando il territorio comunale, hanno causato un movimento franoso tale da impedire a chi percorre la strada da Valanidi di raggiungere il centro abitato di Allai, raggiungibile adesso solo da Motta San Giovanni.
I tecnici comunali stanno già predisponendo gli atti necessari, terminata l’allerta meteo, a garantire il ripristino della viabilità.
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