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A Motta San Giovanni il primo raduno dei cibi di strada a km 0 della Calabria

Il primo raduno calabrese dei cibi di strada a km 0 si tiene a Lazzaro, con stand, convegno itinerante e frittolata grecanica

19 Gennaio 2017 - 17:09 | di Redazione

Prodotti a km 0 per la spesa sostenibile al raduno di Lazzaro di Motta San Giovanni

Sabato 21 gennaio a Lazzaro di Motta San Giovanni (RC) si terrà il primo raduno dei cibi di strada a km 0 della Calabria, organizzato dall’Associazione “Gli Amici del Capicollo Azze Anca”, Coldiretti e Campagna Amica Calabria, con il patrocinio del Comune di Motta San Giovanni.

Leucopetra e gli spuntini calabro-greci a km 0

Il borgo di Lazzaro di Motta San Giovanni aprirà le porte a “Leucopetra e gli Spuntini calabro-greci a km 0”: un evento dove tradizione, legame con il territorio, qualità e garanzia per il consumatore saranno le quattro parole chiave. L’iniziativa vuole far riscoprire il gusto del cibo di strada e spuntini a km 0, legati alla tradizione gastronomica calabro greca, con prodotti buoni e sicuri che danno al panino o alla focaccia, o alla pizza o alla Lestopitta un sapore unico che solo i prodotti della terra a km 0 possono garantire.

A fare da cornice alla giornata, ci saranno gli stand e le bandiere gialle di Coldiretti-Campagna Amica, gli stand di Slow Food Calabria e delle associazioni locali, le aziende dello Street Food Calabro Greco e le aziende socie dell’Associazione “Gli Amici del Capicollo Azze Anca”. Un connubio di tradizioni gastronomiche e folcloristiche, con il gruppo folk Città di Lazzaro.

Gli stand di “Leucopetra e gli Spuntini calabro greci a km 0 – posizionati presso il centro sociale Paolo Capua e strada d’accesso – serviranno gli “Spuntini a km 0” .

Il concorso per le scuole sul linguaggio del cibo

Nell’ambito della manifestazione si svolgerà la premiazione del concorso regionale per le scuole “Il linguaggio del cibo: storia e cultura grecanica a tavola”, e vedrà come protagonisti i ragazzi delle scuole calabresi che vorranno sostenere il progetto lanciato dall’associazione “Tuteliamo Leucopetra”.

Programma della giornata

  • Ore 9.00 Apertura degli stand
  • Ore 9.30 Premiazione del concorso per le scuole, Memorial al Prof. Michelangelo Michea “Lillo” e consegna riconoscimenti a Daniele Reponi, Cinzia Scaffidi, Enzo Barbieri
  • Ore 11.30 convegno itinerante “Il cibo di strada a km 0 possibile fonte di sviluppo per il territorio” durante il quale ogni azienda illustrerà la storia e cultura del proprio cibo a km 0. Saranno presenti gli stand istituzionali di Campagna Amica-Coldiretti, Slow Food, Comune di Motta San Giovanni, Scuola plesso Motta San Giovanni Lazzaro
  • Ore 15.00 Artandapp con animazione per i bambini
  • Ore 16.00 Sfilata del gruppo Folcloristico Città di Lazzaro
  • Ore 18.00 Frittolata Grecanica agriRiggio.

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