Motta San Giovanni, prosegue senza sosta distribuzione buoni spesa

A dichiararlo è il sindaco Giovanni Verduci che fa il punto sull’ordinanza n°685/2020 della Protezione Civile e sul riparto delle risorse per la solidarietà alimentare.

“Sono stati già distribuiti buoni per un valore complessivo superiore a trentamila euro – continua il primo cittadino – e la maggior parte di questi buoni, grazie al lavoro del settore politiche sociali e all’impegno dei volontari della protezione civile, è stata consegnata alle famiglie più bisognose prima delle festività pasquali”.

“Ad inizio della prossima settimana – prosegue Verduci – saranno valutate quelle richieste che necessitano di un ulteriore approfondimento e completata l’istruttoria per l’ultima fascia di aventi diritto. Ovviamente sappiamo bene che il riparto, avvenuto secondo criteri ben definiti e tenendo maggiormente conto delle fasce più deboli, può aver deluso qualcuno, inoltre stiamo ricevendo alcune segnalazioni da parte di chi ritiene di aver compilato male la richiesta. Il nostro impegno è quello di non lasciare nessuno indietro, di prestare la massima attenzione in questo momento così particolare per la nostra comunità”.